Nevşehir'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu/uyarıcı madde ve kaçakçılık suçları ile mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda birçok kaçak alkol, tütün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu/uyarıcı madde ve kaçakçılık suçları ile mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulaması yaptı.
Son 12 günde yapılan uygulamalarda 124 litre kaçak alkol, 8 bin 700 gram kıyılmış tütün 4 bin 620 adet makaron, 7 adet kazı malzemesi, değişik miktarlarda uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ele geçirildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca faaliyetler çerçevesinde 52 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR