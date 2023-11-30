Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra silahlar ve mühimmat da ele geçirildi.

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde yapılan faaliyette, Ürgüp ilçesinde, İ.A.Ş.'nin aracında, ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet ruhsatsız av tüfeğine ait fişek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 46 adet ruhsatsız tabancalara ait mermi, 2 adet bıçak ele geçirildi

Gözaltına alınan İ.A.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR