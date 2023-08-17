Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.Ö. ve A.Ö. isimli iki şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada ise 400 gram esrar, 114 kök kenevir bitkisi ve 38 gram kenevir tohumu ele geçirildi.