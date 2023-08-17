Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.Ö. ve A.Ö. isimli iki şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada ise 400 gram esrar, 114 kök kenevir bitkisi ve 38 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.Ö. ve A.Ö'nün adresine operasyon düzenlendi.
Adres ve eklentilerinde, narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, 400 gram esrar, 114 kök kenevir bitkisi ile 38 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - 3. Sayfa