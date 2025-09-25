Haberler

Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti ve Hırsızlık Suçundan 2 Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma tarafından yapılan operasyonda yakalandı. Şahısların ikametinde uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Nevşehir'de hakkında 'uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında yine uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada Avanos ilçesinde ikamet eden M.Y. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı ve yine şahsın ikametinde hakkında 2 adet uyuşturucu ticareti ve 1 adet hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Ş.G. isimli şahsın saklandığı yönünde bilgi aldı.

Şahsın evine yapılan operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alında. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. M.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 32 adet sentetik ecza, 3 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet alüminyum folyo ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 156 bin lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Y. ve Ş.G. tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
