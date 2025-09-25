Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti ve Hırsızlık Suçundan 2 Şahıs Tutuklandı

Nevşehir'de hakkında 'uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında yine uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada Avanos ilçesinde ikamet eden M.Y. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı ve yine şahsın ikametinde hakkında 2 adet uyuşturucu ticareti ve 1 adet hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Ş.G. isimli şahsın saklandığı yönünde bilgi aldı.

Şahsın evine yapılan operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alında. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. M.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 32 adet sentetik ecza, 3 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet alüminyum folyo ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 156 bin lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Y. ve Ş.G. tutuklandı. - NEVŞEHİR