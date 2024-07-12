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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Van'dan Antalya'ya Uyuşturucu Taşıyan Şüpheli Yakalandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Van'dan Antalya'ya uyuşturucu taşıyan bir kişi yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 885 gram metamfetamin ele geçirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Van'dan Antalya'ya uyuşturucu taşıyan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde Van'dan Antalya'ya giden S.K'nin aracı durduruldu. Şüphelinin üstünde, eşyalarında ve aracında yapılan aramada 885 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nevşehir Antalya Van Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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