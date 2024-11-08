Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Narkoçelik' operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak 13 adrese düzenlenen baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç aletleri ele geçirildi.
Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve kullanan' şahıslara yönelik "Narkoçelik" operasyonu düzenlendi. 13 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 3 adet iklimlendirme cihazı, 36 parça iklimlendirme cihazı parçası, değişik miktarlarda uyuşturucu madde, 5 esrar öğütme aparatı, 1 muşta, 1 sustalı bıçak, 17.62 mm fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR