Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Nevşehir'de uyuşturucu madde ve yasa dışı ekimle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındıEdinilen bilgiye göre Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Ürgüp'te operasyon düzenledi. Nevşehir'de uyuşturucu madde ve yasa dışı ekimle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı Edinilen bilgiye göre Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Ürgüp'te operasyon düzenledi. Düzenlenen 3 farklı operasyonda M.A., D.K., F.Y. ve E.S. gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden M.A. ve D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Nevşehir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.