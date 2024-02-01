Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı

Nevşehir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik 3 ilçede 30 adrese yönelik, 25 şüpheli şahısın yakalanması için 'Narkogüç Operasyonu' düzenledi. 220 personelin katılımı ile düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü, 72 adet tabanca fişeği, ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 23 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR