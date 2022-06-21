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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'de son bir hafta içerisinde polis ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yaptığı çalışmalarda; toplam 39 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Nevşehir'de son bir hafta içerisinde polis ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yaptığı çalışmalarda; toplam 39 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından meydana gelen 25 olayda 33 şahsa adli işlem başlatıldı. Çalışmalarda 3,12 gram kubar esrar, 2,0 gram eroin, 17,49 gram metamfetamin, 5,34 gram plaka esrar ve 1 adet sentetik ecza (Lyrica) hap maddeleri ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından meydana gelen 4 olayda ise 6 şüpheli şahsa adli işlem başlatıldı. Çalışmalarda 60,05 gram metamfetamin, 19,96 gram kubar esrar, 8,71 gram plaka esrar ve 5 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Haklarında 'uyuşturucu/uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' ile 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçu ile işlem yapılan toplam 39 şahıstan 2' si tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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