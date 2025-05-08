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Nevşehir'de Un Yüklü Kamyonet Devrildi, İki Yaralı

Nevşehir'de Un Yüklü Kamyonet Devrildi, İki Yaralı
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Nevşehir'de kontrolden çıkan un yüklü bir kamyonet yol ortasında devrildi. Kazada iki kişi yaralanırken, temizlik işçileri kamyoneti düzeltip yolu trafiğe açtı.

Nevşehir'de kontrolden çıkan un yüklü kamyonet yol ortasına devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza sonrası devrilen kamyonet temizlik işçileri tarafından düzeltildi.

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Şifa Köprülü kavşağı çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Y.K. idaresindeki 50 ADS 405 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Aracın kasasında yüklü olan unlar da yola dağıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yol ortasına devrilen kamyonetin kasasındaki unlar bir başka araca aktarılırken temizlik görevlileri yolu bir an önce trafiğe açmak için kamyoneti el birliği ile kaldırarak düzeltti. Yol temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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