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Nevşehir'de Un Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Nevşehir'de Un Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
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Nevşehir'de kontrolden çıkan un yüklü bir kamyonet devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralanırken, temizlik işçileri tarafından devrilen kamyonet düzeltildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de un yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kaza sonrası devrilen kamyonet temizlik işçileri tarafından düzeltildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkan un yüklü kamyonet yol ortasına devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza sonrası devrilen kamyonet temizlik işçileri tarafından düzeltildi.

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Şifa Köprülü kavşağı çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Y.K. idaresindeki 50 ADS 405 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Aracın kasasında yüklü olan unlar da yola dağıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yol ortasına devrilen kamyonetin kasasındaki unlar bir başka araca aktarılırken temizlik görevlileri yolu bir an önce trafiğe açmak için kamyoneti el birliği ile kaldırarak düzeltti. Yol temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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