Nevşehir'de Turistleri Taşıyan Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Nevşehir'de turistleri taşıyan bir otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazanın otomobil sürücüsünün alkollü ve kırmızı ışıkta geçmesi sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.

Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edildi.

Kaza, Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Latin Amerikalı turist kafilesini taşıyan ve Hasan K.'nin kullandığı 34 DPD 669 plakalı otobüs ile Mehmet E.D. idaresindeki 38 AOY 914 plakalı Mercedes marka otomobil Avanos Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ürgüp ve Nevşehir Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan üniversite öğrencisi Ezgi K.(21) ve Hakan Ç. (28) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ve alkollü olduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılan üç yaralıdan ikisinin durumu hayati tehlikesi devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
