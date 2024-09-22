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Nevşehir'de Turistleri Taşıyan Minibüs Takla Attı: 18 Yaralı

Nevşehir'de Turistleri Taşıyan Minibüs Takla Attı: 18 Yaralı
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Nevşehir'de yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs takla attı. Kazada, 2'si şoför, 1'i rehber ve 15'i yabancı turist olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Acıgöl ilçesi OSB kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Aydın Er E. idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı Volkswagen marka minibüs, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 2'si şoför, 1'i rehber ve 15'i yabancı turist olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Turistlerin Kapadokya'da gezdikten sonra Antalya'ya geri döndüğü öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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