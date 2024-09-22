Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Turist Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de bir minibüsün takla atması sonucu 18 kişi yaralandı. Kazada, aracın sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi etkili oldu. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Acıgöl ilçesi OSB kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Aydın Er E. idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı Volkswagen marka minibüs, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 2'si şoför, 1'i rehber ve 15'i yabancı turist olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Turistlerin Kapadokya'da gezdikten sonra Antalya'ya geri döndüğü öğrenildi.

Nevşehir'de Turist Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa

Nevşehir Güvenlik 3-sayfa Turizm turist

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
RTÜK Başkanı Şahin'i kızdıran görüntü: Rezaletin bini bir para

RTÜK Başkanı'nı küplere bindiren görüntü: Rezaletin bini bir para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha konusu ne, ne anlatıyor? Deha dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Deha CANLI İzle! Deha 1. Bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Deha hangi kanalda yayınlanıyor? Deha bugün var mı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Eylül Pazar bugün kim potaya gitti? Masterchef kim elendi? 22 Eylül Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 34. BÖLÜM FULL İZLE! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman, nerede çekildi? 22 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Eylül 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });