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Nevşehir'de Traktör Kazası: İki Minibüse Çarparak Devrildi

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Nevşehir'de bir traktör, önündeki minibüse çarpmamak için yaptığı manevra sonucu iki minibüse çarparak devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı ve olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Önündeki minibüse çarpmamak için manevra yapan traktör, iki minibüse çarparak böyle devrildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir traktör, önünde duran minibüse çarpmamak için ani manevra yapınca, iki minibüse birden çarparak devrildi. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabası yeraltı şehri girişinde meydana geldi. Kabak çekirdeği yüklü 50 ACV 738 plakalı traktör önündeki minibüse çapmamak için manevra yapınca, iki minibüse birden çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktörde yüklü kabak çekirdekleri yola saçılırken traktör sürücüsü ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsüne ilk müdahaleyi gerçekleştirildi. Yaralı sürücü, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yol bir süre trafiğe kapatıldı. Meydana gelen kaza, çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de Traktör Kazası: İki Minibüse Çarparak Devrildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa

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