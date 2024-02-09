Nevşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir çevre yolu Üstat Necip Fazıl Bulvarı, Nar kasabası yol ayrımında meydana geldi. Serhat S. idaresindeki 50 AAZ 918 plakalı Audi marka, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp daha sonra refüje çıkarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR