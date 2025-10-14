Nevşehir'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de dün meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Avanos Kalaba yolu Devebağırtan mevkiinde meydana geldi. Çetin Ü.'nün kullandığı 50 ABN 703 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 BOT 096 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü Çetin Ü., itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 4 kişi; ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Çetin Ü. tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. - NEVŞEHİR