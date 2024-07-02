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Nevşehir'de Trafik Kazası: Otomobil Sürücüleri Yaralandı

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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve otomobil sürücüleri yaralandı. Kazada sinir krizi geçiren bir sürücü ise sağlık ekipleri tarafından başka bir hastaneye sevk edildi.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında otomobil sürücüleri yaralandı.

Kaza gece saatlerinde 20 Temmuz Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Muşkara Caddesi üzerinde seyreden 50 ACF 600 plakalı otomobil sürücüsü M.Z. kavşağa kontrolsüz girince Mustafa Parmaksız Caddesi'nde seyreden E.T.'nin kullandığı 06 DE 6980 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan şeride savrulan otomobiller kaldırıma çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, 50 ACF 600 plakalı otomobil sürücüsü M.Z. sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren genci polis ekipleri ve yakınları zor sakinleştirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Zaman zaman polis ekiplerine de mukavemette bulunan ve alkollü olduğu belirlenen M.Z. kaldırıldığı özel hastanedeki tedaviyi reddederek başka bir özel hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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