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Nevşehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı, 5'i Turist

Nevşehir'de Trafik Kazası: 7 Yaralı, 5'i Turist
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Nevşehir Aksaray karayolunda meydana gelen kazada, 5'i turist toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.

Nevşehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5'i turist 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir Aksaray karayolu, Acıgöl kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 50 AEC 815 plakalı otomobil sürücüsü, Acıgöl Kavşağında yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda Nevşehir İstikametine dönmek istedi. Yola kontrolsüz çıkan otomobil, Nevşehir istikametinden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 BBY 77 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra Aksaray istikametinden gelen ve içinde yabancı uyruklu turistlerin olduğu 34 GMN 469 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazaya neden olan 50 AEC 815 plakalı otomobil sürücüsü kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve Kapadokya'yı gezmeye 5 turist ile 1 otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan turistlerin 4'ünün Alman, 1'inin de İngiliz uyruklu olduğu öğrenildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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