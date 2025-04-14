Nevşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, Alkollü Sürücüye Ceza

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden birisi, "Ağzımıza iki damla bir şey koyduk, üfledin mi çıkacak" savunması yaparken, aynı sürücünün yakınları da polislerden şoför değiştirme talebinde bulundu.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle Niğde Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre A. kullandığı 50 ACT 683 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kavşaktan dönerken Ali. Ö.'nün kullandığı 50 ADU 855 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza karışan sürücülerden Emra A., "Ağzımıza iki damla bir şey koyduk, üfledin mi çıkacak" diye kendisini savundu. Aynı sürücünün yakınları da polisten, "Arabamız kaskolu, sürücüyü başka biri gösterelim" talebinde bulundu. Polisin talebi reddetmesi üzerine iki sürücü arasında laf kavgası çıktı. Polis ekipleri sürücüleri sakinleştirirken kazada yaralanan 1 sürücü ve 3 yolcu kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücülere yapılan alkol testinde Emre A.'nın 163 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücü belgesine el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR