Nevşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Nevşehir'de seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü önündeki otomobile çaptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 DD 666 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet B. seyir halindeyken direksiyonda rahatsızlanarak önünde seyreden Sedat T.'nin kullandığı 51 ADJ 644 plakalı otomobile arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazaya neden olan 50 DD 666 otomobil ise bir süre daha ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak durdu. Durduktan sonra geri geri gitmeye başlayan otomobil yaklaşık 50 metre sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR