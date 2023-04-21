Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Ürgüp karayolu Ortahisar beldesi yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Nevşehir'e bayram tatili için gelen Burak B. kullandığı 01 BKB 36 plakalı otomobilini telefonla konuşmak için yol kenarındaki bankete durdurdu. Aynı istikamette seyir halinde olan Murat A.'nın kullandığı 50 UH 387 plakalı hafif ticari araca Burak B.'nin bankette duran aracına arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle araçlardan birisi yol kenarına savrulurken diğer araçta geldiği istikamete dönerek yol ortasında kaldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken trafik kazası sonrasında Nevşehir- Ürgüp karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR