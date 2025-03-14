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Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Nevşehir'de bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Güzel Yurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Nevşehir'de otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre G.'nın kullandığı 50 AEB 109 plakalı motosiklet ile Serap K.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Emre G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili sokuşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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