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Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, TÜİK kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Raşit Bey Mahallesi Vaiz Osman Hoca Bulvarı üzerinde bulunan TÜİK kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye E.E.'nin kullandığı 50 ES 384 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kavşağa kontrolsüz giren M.B.'nin kullandığı 50 AEM 703 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi park halinde bulunan 50 EF 145 plakalı bir başka otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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