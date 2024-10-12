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Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza Kayseri - Kırşehir karayolu Hacıbektaş İlicek mevkiinde meydana geldi. Z.K.'nin sürücüsü olduğu 34 EC 3405 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metre savrulduktan sonra tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralı olarak Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.F.K. (72) ve S.K. (54) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan araç sürücüsü Z.K.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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