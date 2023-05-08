Nevşehir'de trafik kazası: 1 asker şehit

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 Uzman Onbaşı şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza Güzel Yurt Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM Komutanlığı önünde meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü D.A.K kullandığı 50 ACL 001 plakalı otomobil ile karşıya geçmeye çalışan Askeri Personel Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel'e (21) çarptı.

Kanlar içinde yere yığılan Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan sürücünün otomobili Güzel Yurt Mahallesi Mercan Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Sürücü bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Kabayel'in Mart ayında Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında göreve başladığı ve kaza öncesi sorumluluğunda olan atların bakımlarını yaptıktan sonra evine gittiği öğrenildi.

Kaza sonrası Nevşehir Devlet Hastanesine gelen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Becel "Milletimizin başı sağ olsun. Üzüntülü bir zamandayız. JAKEM Komutanlığında görevli Uzman Onbaşımız görevini tamamladıktan sonra evine gitmek için karşıdan karşıya geçmek içen davrandığı esnada trafik kazası geçiriyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Saat 23.00 civarında maalesef Nevşehir Devlet Hastanemizde hakkın rahmetine kavuşuyor ve şehit oluyor. Araç ilk etapta sürücüsüz ve terk edilmiş halde bulunuyor. Daha sonra sürücü olduğunu söyleyen 2006 Nevşehir doğumlu sürücü emniyete gelerek teslim oluyor. Soruşturma devam ediyor. Tekrar milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun" açıklamalarında bulundu.

Şehidin cenazesi yarın sabah JAKEM Komutanlığında düzenlenecek askeri törenin ardından askeri uçakla memleketi Isparta'ya gönderilecek. - NEVŞEHİR