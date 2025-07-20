Nevşehir'de Tofaş Aracı Yandı

Nevşehir'de Tofaş otomobil park edildikten kısa bir süre sonra yanmaya başladı. Yanan otomobil iki dakika içinde alev topuna döndü.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Küçükköylü, 50 UH 568 plakalı Tofaş marka aracını evinin önüne park ettikten hemen sonra araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Aracın yandığını gören araç sahibi, 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürürken, araç sahibi Yahya Küçükköylü, "Aracımı evin önüne park ettik. Tam eve girerken eşim direksiyonun oradan duman çıktığını söyledi. Bende tekrar araca bakmaya gittiğimde bir anda araç patlamaya başladı. Ben de itfaiyeyi arayarak yardım istedim" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR