Nevşehir'de Tır Trafiği Kapattı, Kaza Meydana Geldi

Nevşehir'de bir depoya yanaşmaya çalışan tır sürücüsü yolu trafiğe kapatınca daralan yoldan geçmeye çalışan hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Tırın yolu kapatması araç kamerasına, kaza anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nevşehir Aksaray Karayolu, terminal kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna yanaşmaya çalışan tır manevra yapmak için karayolunu trafiğe kapattı. Bir süre depoya yanaşmaya çalışan tır sürücüsü depoya yanaşamayınca yolu tek şeritten tekrar trafiğe açtı. Tırın daralttığı yoldan aynı anda geçmeye çalışan hafif ticari araç ile bir başka tır çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Tır sürücüsünün karayolunu kapattığı anlar yoldan geçen bir aracın güvenlik kamerasına, kaza anı da çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. - NEVŞEHİR