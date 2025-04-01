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Nevşehir'de Ters Yönden Giden Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Nevşehir'de Ters Yönden Giden Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı
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Nevşehir Emek Mahallesi'nde ters şeritte giden motosiklet, otomobile çarpması sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Nevşehir'de ters şeritten giden motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 40 ABK 731 plakalı Motosiklet sürücüsü A.Ö. ters yönden giderken H.İ.'nin kullandığı 50 ADA 676 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etsiyle motosiklet sürücüsü kaldırıma düşerken, otomobil de yol kenarında bulunan boş araziye girerek durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motor sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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