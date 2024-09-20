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Nevşehir'de Tehlikeli Trafik İhlali: Kapıları Açık Araçla Seyahat

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Nevşehir'de sürücünün kapıları açık bir şekilde aracını sürmesi ve yüksek sesle müzik dinlemesi nedeniyle 2.070 TL para cezası uygulandı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Trafikte tehlikeli yolculuk; kapıları açık ilerledi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de seyir halindeki aracının kapılarını açarak seyreden ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye idari para cezası kesildi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Ürgüp ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince yapılan uygulamalarda Güllüce caddesinde aracını trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandığı tespit edilen şahsa ; trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak, saygısızca araç sürmek ve ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddelerinden toplamda 2.070 TL idari para cezası ve 50 ceza puanı uygulandı.

Nevşehir'de Tehlikeli Trafik İhlali: Kapıları Açık Araçla Seyahat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa

Cep Telefonu Nevşehir Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Hukuk Müzik Ceza

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