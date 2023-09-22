Nevşehir'de Tartıştığı Kişiyi Vuran Katil Zanlısı Aksaray'da Yakalandı

Nevşehir'de tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı Aksaray'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Derinkuyu ilçesinde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.Ç. ve H.D., sokakta tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu S.Ç., yanında bulunan tabancayla H.D'ye ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan S.Ç'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Katil zanlısı S.Ç., Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NEVŞEHİR