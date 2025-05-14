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Nevşehir'de Tarik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Nevşehir'de Tarik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı
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Nevşehir’de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Nevşehir'de meydana gelen tarik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Kameraların kaydettiği ilk kaza Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi TOKİ Kavşağında meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta sola dönmek isteyen otomobil sürücüsü kazaya neden oldu.

Kentteki bir başka kazada 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen iki motosikletten birisi kontrolsüz bir şekilde sola dönmek isteyince, arkasından gelen motosiklet ile çarpıştı.

KGYS kameralarının kaydettiği her iki kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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