Nevşehir'de Takla Atan Otomobilde İki Yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza Güzel Yurt Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. M.P.'nin sürücüsü olduğu 50 AEP 017 plakalı otomobil; kontrolden çıkarak önce park halindeki bir otomobile çarptı, daha sonra takla atarak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzere, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR