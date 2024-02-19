Nevşehir'de takla atan otomobil 'Türk usulü' tedbirle sabitlendi

Nevşehir'de takla atan otomobil, yola fırlayan sürücünün üzerine tekrar devrilmesin diye vatandaşlar tarafından tahta yardımıyla sabitlenerek 'Türk usulü' tedbir alındı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Nevşehir-Gülşehir kara yolu Sulusaray kavşağı yakınlarında meydana geldi. Nevşehir'den Gülşehir ilçesine iş görüşmesine gittiği öğrenilen İnci B., 50 ADM 076 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra yol kenarındaki tarlaya doğru takla atarak durabildi.

Kazayı gören bir vatandaş yaptığı açıklamada, "Bir ses duydum. Baktığımda aracın takla attığını gördüm. Hemen yardıma geldim. Aracın içine baktığımda kimse yoktu. Aracın etrafını dolaşırken sürücü kadının, takla atan aracın hemen yanında yattığını gördüm. Daha sonra araba yaralının üzerine devrilmesin diye tahta ile tedbir aldıktan sonra 112'ye ihbarda bulunduk" dedi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İnci B. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Takla atan otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırılırken, akıllarda "Türk usulü" kurtarma kaldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR