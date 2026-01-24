Haberler

Düz yolda kontrolden çıktı, takla atarak durabildi: 1 yaralı
Nevşehir'de seyir halindeki minibüs, kontrolü kaybederek orta refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride düştü. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüs; orta refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride düştü. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Nevşehir Ürgüp Karayolu, İprahimpaşa kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı ve buzlu yolda kontrolden çıkan Fatih T.'nin kullandığı 50 AFV 479 minibüs, önce orta refüje düştü. Daha sonrada takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

