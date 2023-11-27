Nevşehir'de silahla tehdit suçundan hapis cezası bulunan 5 firari şahıs yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında silahla tehdit suçundan kesinleşmiş ceza bulunan 5 firari şahıs yakalandı. Şahıslar adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Nevşehir'de haklarında "silahla tehdit suçundan" kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında "silahla tehdit suçundan" 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası ile yakalama kararı bulunan İ.D., M.D, M.K., Ş.D. ve H.D. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. - NEVŞEHİR