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Nevşehir'de Silah Operasyonu: 9 Gözaltı ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Nevşehir'de Silah Operasyonu: 9 Gözaltı ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
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Nevşehir'de silah alışverişi ve düğünlerde havaya ateş etme olayları üzerine jandarma operasyonu düzenlendi. Yapılan baskınlarda ruhsatsız çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de silah alışverişi yaptıkları, düğün ve asker gönderme merasimlerinde havaya ateş ettikleri ve bireysel olarak silahlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden şahısların bireysel olarak silahlandıkları, silah alışverişi yaptıkları, düğün ve asker gönderme merasimlerinde havaya ateş ettiklerini tespit eden jandarma ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile A.A., A.B., C.Ö., D.T., Y.G., T.Y., M.B., A.H. ve M.G. isimli şahıslara ait 12 adres te yapılan adli aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kalem tip tabanca, 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 47 adet tabanca şarjörü, 76 adet tabanca parçaları, 3 adet ruhsatsız kalem tabancası fişeği, 1 adet 5.56 mm piyade tüfeği fişeği, 1086 adet tabanca fişeği, 44 gram barut, 8 adet bıçak, 5 adet kasatura 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 163 adet av tüfeği parçaları, 180 adet av tüfeği fişeği, 12 adet fişek doldurma aparatı, 1 adet tüfek dürbünü, 1 kilo 64 gram uyuşturucu madde, 353 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si ifadesinin alınmasına müteakip, 2 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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