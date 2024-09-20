Nevşehir'de Seyir Halindeki Araca Ceza

Nevşehir'de seyir halindeki aracının kapılarını açarak seyreden ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye idari para cezası kesildi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Ürgüp ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda Güllüce Caddesi'nde aracını trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandığı tespit edilen şahsa; trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak, saygısızca araç sürmek ve ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddelerinden toplamda 2 bin 70 TL idari para cezası ve 50 ceza puanı uygulandı. - NEVŞEHİR