Nevşehir'de Selektör Kavgası: Sandalyeler ve Okey Ištakaları Havada Uçtu

Nevşehir'de Selektör Kavgası: Sandalyeler ve Okey Ištakaları Havada Uçtu
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Nevşehir'de iki sürücü arasında başlayan 'selektör' tartışması, sandalye ve okey ıstakalarının havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Kavada 4 kişi yaralanırken, bir kişi bıçaklandı. Olay sonrası 5 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

'Niye selektör yaptın' kavgasında sandalye ve okey ıstakaları havada uçtu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 'trafikte niye selektör yapıp kornaya bastın' kavgası meydan savaşına döndü. Sandalye ve okey ıstakalarının havada uçtuğu kavgada 4 kişi yaralanırken bir kişi de bıçaklandı. Kavga sonrası gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay 2000 Evler Mahallesi Kafeler bölgesinde yaşandı. İddiaya göre; plakaları öğrenilemeyen araç sürücüleri E.Ö. ile D.A.K arasında 'Niye selektör yapıyorsun, niye kornaya basıyorsun' diye tartışmaya başladı. Tartışma E.Ö.'ün babasının ortak olduğu kafeye taştı. İki grup arasında çıkan kavgayı gören bazı kafe çalışanları da kavgaya karıştı. Araç sürücüsü D.A.K: 'nın darp edildiği kavgayı, çevredeki vatandaşlar ve diğer kafe çalışanları ayırdı.

Darp edilen sürücü ve yanında bulunan arkadaşı olay yerinden ayrılarak durumu ailelerine ve yakınlarına bildirdi. Yaşanan olaydan sonra yaklaşık 10 kişi, olayın yaşandığı kafeye tekrar gelerek önce küfür ve hakaretler yağdırdı. Daha sonrada kafede bulunan müşterilere aldırış etmeden hem kafe çalışanlarına hem de trafikte tartıştıkları gençlere saldırmaya başladı.

Sandalye ve okey ıstakaları havada uçtu

Bir anda kafeye giren gençler, ellerine geçirdikleri malzemeleri sağa sola fırlatmaya başladı. Sandalyelerin havada uçtuğu kavgada, okey ıstakaları da sopa olarak kullanıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, kavgada yaralanan 4 kişi ve bıçaklanan bir kişide Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kavgaya karışan 7 kişiden 5'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 kişiden N.F. ve M.Y. tutuklanırken, 1 kişi savcılıktan, 2 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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