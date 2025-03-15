Nevşehir'de Restoranda Mikrodalga Fırın Patladı, Yangın Çıktı

Nevşehir'de bir restorandın mutfağında patlayan mikrodalga fırın yangına neden oldu. İş yeri sahibi yangını güvenlik kamerasından görünce hemen iş yerine gelerek yangına müdahale etti.

Olay gece saatlerinde merkeze bağlı Göreme Beldesi Bilal Eroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde restoranın mutfak kısmında bulunan mikro dalga fırın bir anda patlayarak alev aldı. İş yeri sahibi tesadüfen cep telefonu ile güvenlik kamerasına bakınca dükkanındaki yangını fark etti. Evinden hemen iş yerine gelen dükkan sahibi önce yangına kendisi müdahale etti. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan mutfakta soğutma çalışması yaptı.

Dükkan sahibi Şahin Avan yaptığı açıklamada "Evde otururken telefondan kameralara baktım. Tam o esnada mutfakta mikrodalgadan dolayı bir yangın çıktı. Hemen yangın büyümeden yetiştim ve müdahale ettim. İtfaiyeyi bir arkadaşım aradı. Çok şükür büyümeden söndürdük" dedi. - NEVŞEHİR