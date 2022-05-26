Nevşehir'de patlayan trafo paniğe neden oldu - Haberler

Nevşehir'de patlayan trafo paniğe neden oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de trafoda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Milli İrade caddesi üzerinde bulunan ve MEDAŞ'a ait olan elektrik trafosu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Sesi duyan ve dumanı gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşadıktan sonra 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve MEDAŞ görevlileri gönderildi. Polis ekipleri caddeyi tek taraflı yaya ve araç trafiğine kapatırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan trafoyu söndürdü. Aşırı yüklenmeden kaynaklandığı düşünülen trafo yangını cadde üzerinde kısa süreli paniğe de neden oldu. Bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.