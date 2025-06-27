Nevşehir'de Parkta Kalbi Duran Çocuk Hayata Döndü

Nevşehir'de Parkta Kalbi Duran Çocuk Hayata Döndü
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Nevşehir'de bir çocuk parkında geçirdiği kaza sonrası kalbi duran 12 yaşındaki M.S.K., hastanede doktorların müdahalesiyle hayata döndü. Olayın tanıkları, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Nevşehir'de parkta oynarken kalbi duran çocuk, hastanede doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 158. Sokak'taki çocuk parkında yaşandı. Parkta bulunan oyun stantlarında oynayan 12 yaşındaki M.S.K., dönme dolapta oynarken dengesini kaybederek yere düştü. Çocuğa ilk müdahaleyi parkta bulunan diğer aileler yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde ve ambulansta kalp masajı yapılan çocuk Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Burada doktorların müdahalesi ile yeniden hayata döndürülen çocuğun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Olayı gören ve çocuğa ilk müdahaleyi yapan Fadime Gökpınar, "Çocuk annesine dönme dolabın nasıl döndüğünü gösterdi. Daha sonra dönme dolabı hızlı bir şekilde döndürerek asıldı. Çocuğun ayakları dışarıdaydı. Bir anda buradan düşmüş. Sağlık ekipleri gelene kadar biz burada kalp masajı ve suni teneffüs yaptık. Şu an çocuktan iyi haberi aldık" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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