Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Nevşehir'de Park Halindeki Minibüse Çarpan Otomobilde Yaralılar Yardım İstedi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de bir otomobil, park halinde bulunan minibüse çarptı. Kazada yaralananlardan biri, kendi imkanlarıyla araçtan inerek yoldan geçen bir otomobilden yardım istedi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de feci kaza kamerada: Park halindeki minibüse çarptılar, yaralılardan biri otomobilden inip yardım istedi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de otomobil park halindeki minibüse arkadan çaptı. 2 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan birisi kendi imkanları ile araçtan inerek yoldan geçen başka bir otomobilden yardım istedi. Hem kaza anı, hem de yaralının yardım isteme anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza merkeze bağlı Göreme beldesinde meydana geldi. 57 AAD 836 plakalı otomobil sürücüsü Emran Ö. seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 31 AGZ 943 plakalı minibüse çarptı. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın yaralı halde otomobilden inerek yoldan geçen başka bir otomobilden yardım istedi. Yardıma duran vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de Park Halindeki Minibüse Çarpan Otomobilde Yaralılar Yardım İstedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
img

Tel Rıfat'ta PKK'lılar böyle yakalandı
img

Futbol sahası kan gölüne döndü
img

Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.