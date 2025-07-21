Nevşehir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Nevşehir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de sola dönmek isteyen bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Vefa Küçük Caddesi'nde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de sola dönmek isteyen otomobilin sürücüsü kazaya neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15 Temmuz mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Ayşe Ö., kullandığı 07 BPF 883 plakalı otomobili ile sola dönüş yapmak isterken, cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve Eren A.'nın kullandığı 50 AEG 879 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor

Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı

Verdiği kilolarla gündemdeydi, sırrını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.