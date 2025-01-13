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Nevşehir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Nevşehir'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Nevşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada her iki araç da alev aldı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 araç da alev alev yandı: 2 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de otomobil ile çarpışan motosiklet, otomobilin altına girdi. 2 aracın da alev alev yandığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Nevşehir'den Kayseri istikametine seyreden Kuddusi S. yönetimindeki 38 AHU 218 plakalı otomobil, arkasından gelen araçlara yol vermek için sağ şeride geçtiği esnada önce Şehmuz Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklete, ardından da bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet otomobilin altına girdi. Daha sonra otomobilin altına giren motosiklet ve otomobil bir anda yanmaya başladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ve yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yoldan geçen vatandaşlar tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak güvenli alana çekildi.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazada alev topuna dönen araç ve motosiklet olay yerine sevk edilen Ürgüp ve Avanos itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürülürken otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle Nevşehir - Kayseri kara yolu güvenlik nedeniyle geçici süreyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri araçlarda soğutma çalışmasını tamamladıktan sonra Nevşehir - Kayseri kara yolu tek şeritten kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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