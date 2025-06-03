Nevşehir'de Otomobil Takla Attı: Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Nevşehir'de Otomobil Takla Attı: Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir - Niğde karayolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kazada aile üyeleri yaralandı ve sağlık durumu iyi.

Nevşehir'de otomobil takla attı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kasasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Nevşehir - Niğde Karayolu'nun Kaymaklı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 DZ 312 plakalı otomobil sürücüsü M.D. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve Derinkuyu ilçesinde öğretmen oldukları öğrenilen baba M.D, anne T.D ve ikiz çocukları yaralandı. Okul Müdürü Fikret Sarı; "Okulumuzda öğretmen olan araç sürücüsü aniden karşılarına bir şey çıktığını söylüyor. direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıyor. Çok şükür ne çocuklarımızda ne de öğretmenlerimizde bir şey yok, sağlık durumları iyi" dedi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar; Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha! Hasar çok büyük
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Gabriel Sara'dan Victor Osimhen için dikkat çeken sözler

Sara'dan Osimhen için dikkat çekici söz: Dua ediyoruz
Dominik Livakovic'ten ayrılık sorusuna yanıt

Fenerbahçe'deki geleceğini açıkladı
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.