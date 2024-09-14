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Nevşehir'de otomobil takla attı: 2 yaralı

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Nevşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza 15 Temmuz Mahallesi Nur Sultan Nazarbeyev Caddesi üzerinde meydana geldi. Samet Ö., kullandığı Ford marka 50 ACE 264 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak önce kaldırıma çarptı, daha sonra da takla atarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Kaza

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