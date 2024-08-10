Nevşehir'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada köprünün duvarına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han köprülü kavşağı altında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 50 ADM 927 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle refüje çarptı. Çapmanın etkisiyle takla atarak karşı şeride geçen otomobil. köprünün duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan çıkarılan sürücü ve yanındaki yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR