Nevşehir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'de yol kenarındaki bariyerlere çarpıp şarampole uçan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolu 27. kilometrede meydana geldi. Metin A.'nın kullandığı 38 AAF 765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada Döndü A. (81) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Metin A. ve araçta yolcu olarak bulunan Ayten A. yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Döndü A.'nın cansız bedeni Acıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR