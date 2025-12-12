Önce kaldırıma çıktı, sonra dükkana girdi

Nevşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil sürücüsü geri geri dükkana girdi. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 38 RV 141 plakalı otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta beklerken bir anda geri geri gitmeye başladı. Arkasında duran araca çarpmamak için manevra yapan sürücü önce kaldırıma çıktı sonrada bir iş yerinin camına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü yaşanan kaza sonrası olay yerinden ayrıldı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. - NEVŞEHİR